Kayserispor'da hazırlıklara devam edildi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.
İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın (18 Mayıs) devam edecek.
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Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.
İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarına yarın (18 Mayıs) devam edecek.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın