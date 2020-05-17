Kayserispor'da hazırlıklara devam edildi

Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Kayserispor.org.tr
Kayserispor'da hazırlıklara devam edildi
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17 Mayıs 2020 21:04
Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, ayrı saatlerde çalıştı.

İdmanda, ısınma, istasyon ve koşu çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapıldı.

Kayserispor, hazırlıklarına yarın (18 Mayıs) devam edecek.



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