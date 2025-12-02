02 Aralık
Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibine elendi!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda normal süresi 0-0 biten maçta Zecorner Kayserispor'u uzatmalarda 2-0 yenen Ankara Keçiörengücü, adını grup aşamasına yazdırdı.

02 Aralık 2025 18:10

Kayserispor, Türkiye Kupası'nda 1. Lig ekibine elendi!
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Kayserispor, 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Keçiörengücü, 2-0 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri, 112. dakikada Hüseyin Bulut ile 117. dakikada Odise Roshi attı.

Konuk ekip Kayserispor, müsabakaya genç oyuncuları ile çıktı.


Bu sonucun ardından Keçiörengücü, Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi. Kayserispor, kupaya veda etti.

Türkiye Kupası'nda grup kura çekimi 5 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

45. dakikada sağ kanattan gelişen Zecorner Kayserispor atağında Nurettin Korkmaz'ın ortasında, savunmanın ters vuruşunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Emre Satılmış çıkardı. Dönen topta Talha Sarıaslan'ın vuruşunda da kaleci Emre gole izin vermedi.

106. dakikada sol taraftan gelişen Ankara Keçiörengücü atağında, yapılan ortada savunma müdahalesinin ardından Hüseyin Bulut'un vuruşunda top direkten döndü. 

112. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Ceza sahasında Diouf'un vuruşunun ardından kale önünde topla buluşan Hüseyin Bulut, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

117. dakikada Ankara Keçiörengücü farkı 2'ye çıkardı. Ceza alanında savunmanın müdahalesine rağmen topla buluşan Roshi, topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Fatih Tokail, Emrah Ünal, Mehmet Şengül

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Wellington (Dk. 60 Oğuzcan Çalışkan), Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Erkam Develi (Dk. 46 İshak Karaoğul), İbrahim Akdağ, Tahsin Özler (Dk. 74 Hüseyin Bulut), Halil Can Ayan (Dk. 88 Fernandes), Haqi (Dk. 88 Roshi), Ali Akman (Dk. 106 Diouf)

Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezler, Enes Melih Gökçek, Kayra Cihan, Arif Kocaman, Nurettin Korkmaz, Mustafa Tarık Obut, Mehmet Eray Özbek, Yiğit Emre Çeltik (Dk. 116 Necip Özer), Arda Kaya (Dk. 120+1 Arda Kabukcı), Talha Sarıarslan (Dk. 86 Ataol Taylan Karapınar), Tuci

Goller: Dk. 112 Hüseyin Bulut, Dk. 117 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 35 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 59 Talha Sarıarslan, Dk. 67 Kayra Cihan, Dk. 87 Mustafa Tarık Obut, Dk. 101 Arda Kaya (Zecorner Kayserispor)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
