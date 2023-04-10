Kayserispor'dan Onur Bulut açıklaması

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, ligde Ümraniyespor'u 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Koç, Beşiktaş'a imza atması iki kulüp arasında büyük bir krize dönen Onur Bulut için gelen soruya da yanıt verdi.



Samet Koç, açıklamasında, "Şimdi o konu UÇK'da biliyorsunuz. Herhalde 15-20 güne sonuç açıklanır diye söyleniyor. Kısa zamanda sonuçlanacağını söylüyorlar. Bu konu hukuka yansıdığı için artık çok üstüne gitmeyelim. İnşallah kazanacağımızı oradan kalan ücreti de alacağımıza eminim. Çok teşekkür ederim" dedi.





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