Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 1-0'lık skorla Kayserispor oldu.Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 76. dakikada Miguel Cardoso attı.Kayserispor, Majid Hosseini'nin 61. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi bıraktı.Ev sahibi Kayserispor'da kırmızı kart gören Hosseini dışında sarı kart gören Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolevetsios ve Miguel Cardoso, cezalı duruma düştü. Bu oyuncular, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.Bu sonucun ardından Kayserispor, ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Kasımpaşa ise ligde üç hafta sonra mağlubiyet yaşadı.Kayserispor, bu galibiyetle 36 puana yükseldi. Kasımpaşa, 39 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, sahasında Sivasspor'u konuk edecek.14. dakikada Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.32. dakikada Hajradinovic'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Fall, Hosseini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem penaltıya hükmetti. Yardımcı hakemin uyarısıyla sonrası penaltı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.Karşılaşmanın ilk yarı 0-0 berabere bitti.50. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Karimi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.52. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Da Costa'nın şutunda, kaleci Bilal Beyazıt sağına uzanarak son anda topu çeldi.88. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde top önünde kalan Espinoza'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem ceza sahası içerisinde Da Costa'nın Nurettin Korkmaz'a yaptığı müdahalenin faul olduğunu değerlendirerek golü iptal etti.Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.RHG Enertürk EnerjiAbdullah Buğra Taşkınsoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Özcan SultanoğluBilal Bayazıt, Ramazan Civelek, Kolovetsios (Dk. 36 Karimi), Hosseini, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Attamah, Cardoso, Bourabia (Dk. 65 Nurettin Korkmaz), Mane, Bahoken (Dk. 60 Nazon)Gianniotis, Piatkowski, Sadık Çiftpınar (Dk. 79 Can Keleş), Yasin Özcan, Espinoza, Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk. 86 Barak), Ben Ouanes, Rodrigues, Da Costa, FallDk. 76 Cardoso (Bellona Kayserispor)Dk. 61 Hosseini (Bellona Kayserispor)Dk. 2 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 31 Bourabia, Dk 45 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 86 Cardoso (Bellona Kayserispor)