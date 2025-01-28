Kayserispor, Bahoken'i karo dışı bıraktı

📢Kayserispor'da, takım arkadaşı Cardoso'ya tokat atan Stephane Bahoken kadro dışı bırakıldı.pic.twitter.com/j3KVsm9TaD



— Sporx (@sporx) January 28, 2025

Kayserispor, Sivasspor maçında takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya tokat atan oyuncusu Stéphane Bahoken'i kadro dışı bıraktığını duyurdu.Olay maç sırasında yaşanan gerginlik sonucu Bahoken'in Cardoso'ya fiziksel müdahalede bulunmasıyla gündeme geldi.Kulüp, Bahoken'in bu hareketini kabul edilemez buldu ve takımdan uzaklaştırdı.Kadro dışı kalan ve aynı zamanda kart cezalısı da olan Bahoken, 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Kayserispor - Trabzonspor maçında görev yapamayacak.