Los Angeles Clippers yıldızı Kawhi Leonard, San Antonio Spurs'ten eski koçu Gregg Popovich'e övgü dolu sözlerle veda etti.



"Harika bir kariyeri vardı. Adeta yapamayacak duruma gelene kadar koçluk yaptı," diyen Leonard, Hoops Hype'tan Michael Scotto'ya konuştu:



"Bu, oyuna ne kadar adanmış olduğunu ve onu ne kadar sevdiğini gösteriyor. Oyuna ne kadar katkı sunduğu ortada."



Spurs, Popovich'in koçluk görevini bırakarak kulüp başkanlığına geçeceğini duyurmuştu. 76 yaşındaki efsane koç, 2 Kasım 2024'te geçirdiği felç sonrası takımı yönetmeyi bırakmıştı. Yerine Mitch Johnson getirilmiş ve Johnson'ın görevi kalıcı olarak devralacağı açıklanmıştı.



Leonard, 2011 NBA Draftı'nda Indiana Pacers tarafından 15. sıradan seçildikten sonra Spurs'e takas edilmişti. San Antonio'da geçirdiği yedi sezonda 2 kez Yılın Savunmacısı, 2 All-Star seçimi, 2 All-NBA 1. Takım onuru, 1 NBA şampiyonluğu ve 1 Final MVP'si kazandı. Ayrıca 2016 ve 2017'de MVP oylamasında ilk üçte yer aldı.



Ancak yaşadığı kuadriseps sakatlığı nedeniyle 2017-18 sezonunda sadece dokuz maçta forma giyebildi. Sakatlığı sürecinde kulüp ile yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası Toronto Raptors'a takas edildi ve orada ikinci yüzüğünü kazandı.



2023 yılında Spurs taraftarları, Clippers formasıyla serbest atış kullanırken Leonard'ı yuhalamıştı. Popovich ise maç sırasında mikrofonu alarak tribünleri saygıya davet etmişti.



"O bana çok şey kattı," diyen Leonard, "Lige ilk adım attığımda temellerimi o attı, nasıl kazanılacağını bana öğretti. Kendisine kariyeri için tebriklerimi sunuyorum. Ama aynı zamanda sağlığına dikkat etmesini de diliyorum," ifadelerini kullandı.



