Kasper Dolberg, Fenerbahçe maçında yok!

UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Anderlecht'te Kasper Dolberg, bu maçta forma giyemeyecek.
Dolberg, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
27 yaşındaki Dolberg, bu sezon Anderlecht'te 35 maçta 20 gol attı ve 2 asist yaptı.
Dolberg, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
27 yaşındaki Dolberg, bu sezon Anderlecht'te 35 maçta 20 gol attı ve 2 asist yaptı.