Kasper Dolberg, Fenerbahçe maçında yok!

Anderlecht forması giyen Kasper Dolberg, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; Imago
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Kasper Dolberg, Fenerbahçe maçında yok!
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19 Şubat 2025 13:36
UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Anderlecht'te Kasper Dolberg, bu maçta forma giyemeyecek.

Dolberg, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Danimarkalı futbolcu, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

27 yaşındaki Dolberg, bu sezon Anderlecht'te 35 maçta 20 gol attı ve 2 asist yaptı.

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