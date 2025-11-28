28 Kasım
Kasımpaşa, Süper Lig'de Başakşehir'i ağırlayacak

Küme düşme hattına yakın olan iki İstanbul temsilcisi kozlarını paylaşacak. Çıkış yakalamak isteyen RAMS Başakşehir, galibiyet peşinde olan Kasımpaşa'ya konuk olacak

calendar 28 Kasım 2025 10:59
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Geride kalan 13 haftada 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, topladığı 13 puanla haftaya 14. sırada girdi. Ligdeki son maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden İstanbul temsilcisi, mücadeleden galibiyetle ayrılıp seri yakalamayı hedefliyor.

RAMS Başakşehir ise aldığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puan topladı ve averajla 13. sırada kendine yer buldu. Nuri Şahin yönetimindeki turuncu-lacivertli takım, ligdeki son 2 maçından mağlubiyetle ayrıldı.


Kasımpaşa'da sakatlıkları bulunan Haris Hajradinovic ve Erdem Çetinkaya, RAMS Başakşehir'de ise Yusuf Sarı, mücadelede forma giyemeyecek.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
