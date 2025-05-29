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Kasımpaşa son hafta maçında Göztepe'yi konuk edecek

Trendyol Süper Ligi'nde 38. Hafta karşılaşmasında Kasımpaşa, cuma günü Göztepe'yi ağırlayacak.

calendar 29 Mayıs 2025 10:18 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2025 10:24
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Kasımpaşa son hafta maçında Göztepe'yi konuk edecek
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Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında cuma günü Göztepe'yi konuk edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 35 maçta 11 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa, topladığı 47 puanla 9. sırada yer alıyor. Burak Yılmaz yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, ligde son 5 maçta 8 puan topladı.

Kasımpaşa ile aynı puana sahip Göztepe ise yaptığı maçların 12'sini kazandı, 11'inde berabere kaldı ve 12'sini kaybetti. İzmir temsilcisi, averajla 8. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Göztepe 5-0 kazanmıştı.


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