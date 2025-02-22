Karşıyaka'ya Nazım Torbaoğlu desteği

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylardır yaşadığı krizlere rağmen şampiyonluk yarışını bırakmayan Karşıyaka'ya camianın önemli isimlerinden Nazım Torbaoğlu'ndan destek geldi. Futbol Şube Başkanı Ayhan Gültekin'le görüşen Torbaoğlu, futbol takımının 9 Mart'ta Tokat Belediyesi Plevnespor'la oynayacağı deplasman maçının tüm uçak, konaklama, ulaşım ve yemek giderlerini üstlendi.



Yeşil-kırmızılı takım 2 Şubat'ta 23 Elazığ FK'yla oynanan son deplasman maçında ödeme yapılamayan konaklanan otelde rehin kalmaktan şube yönetiminden Ahmet Yimsek'in mali katkısıyla kurtulmuştu. Ligde 3 uzak deplasmanı kalan Kaf-Kaf'ta ilk dış saha maçının maliyet sorunu Nazım Torbaoğlu'nun devreye girmesiyle erken ortadan kalktı.



Karşıyaka'ya her yönetim döneminde mali katkı veren eski yöneticilerden Torbaoğlu, bu sezon başında basketbol şubesinin başına geçerek yıllar sonra kulüpte görev almıştı.



Basketbolda çok iddialı bir kadro oluşturduktan sonra sezona ana sponsorunun ayrılması kriziyle başlayan İzmir temsilcisinde Torbaoğlu, aylarca takımın maaş ve FIBA ödemelerini önemli oranda karşıladı.



Yakın arkadaşı Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın 29 Ekim'de ani gelişen rahatsızlığıyla vefat etmesi üzerine yönetime tepki göstererek istifa eden Nazım Torbaoğlu, kulüpten uzaklaşmasına rağmen yönetim kendisinin ardından üst üste istifalarla düştükten sonra basketbol takımının kasım ayındaki maaş ödemeleri için de kulübe büyük kaynak aktardı.



