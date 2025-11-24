24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Karşıyaka savunmasına genç takviye

Bahis soruşturmasından dolayı rotasyonda sıkıntı yaşayan Karşıyaka, Bölgesel Amatör Lig'de top koşturan Ethem Örgev'i kadrosuna kattı.

calendar 24 Kasım 2025 14:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka savunmasına genç takviye
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 7 oyuncusu futbolda bahis soruşturması kapsamında liglerdeki yüzlerce futbolcuyla birlikte 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezası alan şampiyonluk yarışındaki Karşıyaka defansta oluşan soruna amatör transfer yaparak çare buldu.

Stoperlerinden Erol Zöngür'ün 12 ay, Hıdır Aytekin'in 45 gün ceza almasıyla sıkıntı yaşayan Kaf-Kaf, daha önce amatörden birçok ismi vitrine çıkaran Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün raporuyla Bölgesel Amatör Lig 9'uncu Grup ekiplerinden Cumayeri Belediyespor'dan 19 yaşındaki stoper Ethem Örgev'i renklerine bağladı.

ÖMER FARUK İNDİRİM BEKLİYOR

Futbol Federasyonu, bahis soruşturması nedeniyle kadro kurmakta sorun yaşayan kulüpler için amatör transferi açmıştı. Soruşturma nedeniyle 2 haftadır duran alt ligler bu hafta yeniden başlayacak. 7 önemli oyuncusundan yoksun olan Karşıyaka 29 Kasım Cumartesi günü Alsancak Stadı'nda Denizli İdmanyurdu'nu ağırlayacak.

Karşıyaka daha önce eylül ayında bahis nedeniyle PFDK'dan 8 ay ceza alıp yeni verilen alt sınırdan cezalarla sahalara erken dönüş umudu doğan golcü Ömer Faruk Sezgin için de Tahkim Kurulu'nu bekliyor. Sezon başında transfer olduğu Kaf-Kaf'ta oynayamadan ceza alan Ömer Faruk geçen hafta tekrar takıma katılıp antrenmanlara başlamıştı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.