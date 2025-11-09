Karşıyaka'nın potada tarihi fark utancı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde hiç küme düşmeden aralıksız 52'nci yılını geçiren, tarihinde 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası bulunan potada en köklü temsilcilerden Karşıyaka, bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşadı.Ligde 7 maçta 6'ncı mağlubiyetini Türk Telekom deplasmanında 111-59 yenilerek alan ve aynı zamanda düşme hattından kurtulamayan Karşıyaka'da 52 sayılık tarihi fark taraftarı kızdırdı. Son 6 maçını üst üste kaybeden Kaf-Kaf bu karşılaşmaların üçünde potasında 100 sayının üzerinde gördü. Takım Telekom maçında tek periyotta 35 sayı yedi.Geçen sezon 26 senelik isim sponsoru ayrılınca lig ortasında kadrosu dağılan Karşıyaka, takımda sadece yerli oyuncuların kaldığı dönemde bile bu kadar farklı yenilgi almayıp her maç rakiplerine son topa kadar direndi. Bu sezon ise 8 yeni yabancı alarak baştan aşağı kadroyu değiştirmesine rağmen çok kötü bir performans sergileyerek camiaya bir asırdan uzun süre sonra küme düşme korkusu yaşatan Karşıyaka'da taraftarın öfkelendiği antrenör Faruk Beşok'la yollar ayrıldı. Kötü gidişe çare arayan yeşil-kırmızılılar haftaya hayati öneme sahip Manisa Basket maçına yeni çalıştırıcıyla çıkacak.