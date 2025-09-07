07 Eylül
Gürcistan-Bulgaristan
2-051'
07 Eylül
Litvanya-Hollanda
19:00
07 Eylül
Kuzey Makedonya-Linheştayn
19:00
07 Eylül
Lüksemburg-Slovakya
21:45
07 Eylül
Almanya-Kuzey İrlanda
21:45
07 Eylül
Türkiye-İspanya
21:45
07 Eylül
Polonya-Finlandiya
21:45
07 Eylül
Belçika-Kazakistan
21:45
07 Eylül
Orta Afrika Cumhuriyeti-Komor Adl.
19:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
07 Eylül
AD Ceuta FC-SD Huesca
2-1
07 Eylül
Burgos CF-Las Palmas
17:15
07 Eylül
Real Sociedad B-Cadiz
17:15
07 Eylül
Almeria-Racing Santander
19:30
07 Eylül
Somaspor-Mardin 1969 Spor
0-4
07 Eylül
1461 Trabzon-Kahramanmaras Istiklalspor
2-0
07 Eylül
Mus Spor-Ankara Demirspor
15:30
07 Eylül
Yeni Malatyaspor-Belediye Derincespor
15:30
07 Eylül
Kastamonuspor-Bucaspor 1928
16:00
07 Eylül
Adanaspor-Menemen Bld.
16:00
07 Eylül
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Adana 01 FK
16:30
07 Eylül
Arnavutköy Belediyespor-Aksarayspor
16:30
07 Eylül
Altınordu-24 Erzincanspor
17:00
07 Eylül
Aliağa Futbol-Fethiyespor
17:00
07 Eylül
Ankara Keçiörengücü-Elazığspor
19:00
07 Eylül
Batman Petrolspor-İskenderunspor
19:00
07 Eylül
Karacabey Belediyespor-Erbaaspor
19:00
07 Eylül
Karaman FK-İnegölspor
19:00
07 Eylül
Şanlıurfaspor-Kepezspor
19:00
07 Eylül
Isparta 32 SK-Kırklarelispor
19:00
07 Eylül
Yeni Mersin İdmanyurdu-Bursaspor
19:00

Karşıyaka filesine Yazıcıoğulları geri döndü

Kadınlar Voleybol 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Onur Çarıkçı'nın ayrılığı sonrası takımı eski çalıştırıcısı Reşat Yazıcıoğulları'na emanet etti. Tecrübeli antrenör 4 sezonun ardından kulübe döndü.

07 Eylül 2025 15:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka filesine Yazıcıoğulları geri döndü
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlük görevine Reşat Yazıcıoğulları getirildi.
 
Hafta içinde Onur Çarıkçı ile yollarını ayıran yeşil-kırmızılı şube yönetimi, takımı yeniden Yazıcıoğulları'na emanet etti.
 
Karşıyaka'da 2020-2024 yılları arasında 4 sezon görev yapıp takıma daha önce Play-Off oynatan 66 yaşındaki çalıştırıcı ile ilgili yapılan paylaşımda, "Evine Hoş geldin Reşat Yazıcıoğulları"ifadelerine yer verildi. Kariyerinde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da çalıştıran tecrübeli teknik adam son olarak 2'nci Lig temsilcisi Milan Atletik'i çalıştırıyordu.
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
