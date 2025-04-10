Karşıyaka'dan Bursaspor'a deplasman jesti

TFF 3. Lig'in 1'inci Grup'ta Play-Off'ta grup finalini garantilemeye çok yaklaşan ikinci sıradaki Karşıyaka, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 1 maç seyircisiz oynama cezası alırken, Yeşil-kırmızılıların aylardır şampiyonluk yarışında çekiştiği Bursaspor ise en kritik haftada ödül gibi deplasmana sevindi. Kaf-Kaf bitime 3 maç kala pazar günü Silifke Belediye Spor'u evinde taraftarından yoksun ağırlamaya hazırlanırken, şampiyonluk için bu hafta kazanması yetecek Yeşil-kırmızılıların 7 puan önündeki lider Bursaspor'un en uzak deplasmanı en yakın deplasman haline geldi.



Ligde bu hafta Artvin Hopaspor'a konuk olacak Bursaspor'un maçı, rakibin kullandığı Arhavi İlçe Stadı bakıma girdiği gerekçesiyle Balıkesir Atatürk Stadı'na alındı.



Hafta boyunca İstanbul'daki statlar değerlendirilirken, güvenlik gerekçesiyle Balıkesir'de karar kılındı. Bursaspor, şampiyonluğu garantileme hedefiyle oynayacağı maça karayoluyla 1250 kilometre mesafedeki, 15 saat süren Artvin yerine Bursa'ya en yakın il olan 147 kilometre uzaklıktaki Balıkesir'de çıkacak.



Bursaspor taraftarları, kente 1 saat 30 dakika mesafedeki Balıkesir'e şampiyonluk için akın edecek. Toplam 13 bin 732 kapasiteli Balıkesir Atatürk Stadı'nda maraton, kale arkası ve VIP tribünler de Bursaspor taraftarlarına ayrıldı.



İlk etapta 856 ile 1415 TL arasında değişen rakamlarla satışa çıkan biletlerin fiyatları Bursaspor yönetiminin girişimiyle 600, 800 ve 950 TL olarak belirlendi.



BURSASPOR'U SON HAFTA AĞIRLAYACAK



Karşıyaka, ezeli rakibi Bursaspor'u ise sezonun son haftasında 26 Nisan'da ağırlayacak. Yeşil-kırmızılılar ile Yeşil-beyazlılar, İzmir'de 19 yıl sonra ilk kez karşılaşacak. PFDK'dan seyircisiz oynama cezası alan Karşıyaka, o maçta da kötü ve çirkin tezahürat tekrarlanırsa Play-Off'ta evinde taraftar desteğinden yoksun olma tehlikesi yaşayacak.



İki takım arasında ilk yarıdaki maçta 43 bin kişilik Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda konuk Karşıyaka taraftarları, kendilerine yasal kontenjan olan yüzde 5 kapasite yerine 500 kişilik yer ayrılınca kararı protesto edip deplasmana gitmemişti.



Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu maç öncesi Bursaspor atkısı takıp karşılaşmayı protokol tribününden izlemişti.



