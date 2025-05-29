29 Mayıs
Karagümrük-Bandırmaspor
20:00
29 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
19:30
29 Mayıs
LASK-Rapid Wien
18:00
29 Mayıs
Cremonese-Spezia
21:30
29 Mayıs
Brann-Molde
19:00

Karşıyaka'da stat arazisi temizleniyor

Yıllardır atıl kalan Karşıyaka eski stadı, belediyelerin çalışmasıyla temizlenecek.

calendar 29 Mayıs 2025 10:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'da stat arazisi temizleniyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İzmir'de yıllardır yeni statlarının yapılmasını bekleyen Karşıyaka taraftarlarının stadyum projesi kapsamında yıkılıp 10 senedir atıl kalan eski İlçe Stadı'nın yabani otlar kaplayan arazisinde yapacakları temizlik çalışmalarını belediyeler üstlendi. Karşıyaka Belediyesi ve Foça Belediyesi ilçenin en merkezi yerinde otlar bürüyen stadyum arazisini yeşil-kırmızılıların talebi üzerine iş makineleriyle temizleyecek.

Çevredeki vatandaşlar tarafından otopark ve karavan parkına çevrilen stat arazisindeki araçların da kaldırılacağı açıklandı. Karşıyakalılar statta temizlenecek sahanın ortasında önümüzdeki günlerde bir araya gelerek organizasyon düzenleyecek.

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.