Karşıyaka'da İshak Kurt ve Ali Sinan Gayla formda

Bu sezon özellikle son aylarda futbol ve basketbolda mali sıkıntılar nedeniyle yaşadığı sorunlar ve yönetim krizlerine rağmen 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattında ikinci sıraya kurulan Karşıyaka'yı İshak Kurt ve Ali Sinan Gayla sırtlıyor.



Devre arasında ayrılmak isteyen Gökhan Meral haricinde takımı korumayı başaran yeşil-kırmızılılarda sezon başında merhum şube başkanı Gökhan Şensan yönetiminde kurulan iddialı kadroya ilk transfer hamleleri olarak alınan yıldız oyuncular İshak ile Ali Sinan, ikinci yarıya formda başladı. Ligde son 2 sezonun gol kralı ve geçen sezon şampiyon olarak transfer olduğu Kaf-Kaf'ta ilk yarıda 12 maçta 3 gol atabilen İshak, ikinci devrede 3 haftayı 3 golle geçti. Karşıyaka bu periyotta 2 galibiyet, 1 beraberlikle zirve yarışından kopmazken, toplamda 6 gole ulaşan yıldız futbolcu Enes Nalbantoğlu'nu gol sayısında yakaladı.



İshak geçen sezon Adana 01 FK'da 22, önceki sezon Efeler'de 24 kez ağları sarsmıştı. Yine geçen sezon Karaköprü Belediyespor'da 13 gol atıp şampiyon olan sağ kanat Ali Sinan da ilk yarıda 2 gol attıktan sonra ikinci devrenin ilk 3 maçında 2 kez gol sevinci yaşadı. Bulvarspor önünde tek golle takımına 1-0'lık galibiyeti getiren Ali Sinan, 23 Elazığ FK deplasmanında üst üste ikinci golünü attı. Kaf-Kaf, Elazığ deplasmanından ikilinin golleriyle 2-2'lik beraberlikle döndü. Karşıyaka'da Elazığ deplasmanınnı konaklama, otobüs ve yemek giderlerini futbol şube yönetiminden Ahmet Yimsek karşılarken, yönetim takımın uçak biletlerini karşılayan eski başkanlardan Cenk Karace'ye de teşekkür etti.



