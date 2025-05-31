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Karşıyaka'da büyük tehlike

Borçlarla boğuşan Karşıyaka, kamu borcu taksidini ödeyemezse faizlerle karşıbirlikte 200 milyon TL'lik borcun altına girecek

calendar 31 Mayıs 2025 14:01
Karşıyaka'da büyük tehlike
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Bu sezon futbol, basketbol ve voleybol branşlarında yaşadığı hayal kırıklıklarının ardından 29 Mayıs Perşembe günü aynı yıl içinde dördüncü kez toplanan olağanüstü genel kurulunda yönetime aday çıkmadığı için başkansız kalan Karşıyaka, yine büyük tehlikeyle karşı karşıya. Karşıyaka, 1 milyon 240 bin TL tutarındaki kamu borcu taksidini pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemezse vergi yapılandırması bozulacak. Yeşil-kırmızılılar, taksitlendirme bozulursa faizleriyle birlikte 200 milyon TL'lik borç yüküne girecek.

Daha önce yıllardır biriken vergi ve SGK borçlarını 2023 yılının başında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırıp 120 takside böldüren Karşıyaka bu sene ilk 3 ay taksitleri yine aksattı. Yıllık 3 taksiti aksatma hakkı bulunan ve yapılandırma borcunu dördüncü kez ödemezse ise tüm borçtan faizleriyle birlikte sorumlu olma tehlikesi yaşayan yeşil-kırmızılılarda yönetim geçen ayın son günü 1 milyon 240 bin TL'lik ödeme yapıp tehlikeyi önledi.


Geçen ay yapılandırmanın bozulmasının önüne güçlükle geçen Kaf-Kaf bu ay ise tam da ödeme günü yönetimsiz kaldı. Bu yıl içinde başka taksit aksatma hakkı bulunmayan Karşıyaka, ayın son günü hafta sonuna denk geldiği için 2 Haziran Pazartesi mesai bitimine kadar gerekli parayı bulup taksidi ödemeye çalışacak. Başkanlığı sona eren İlker Ergüllü'nün borcu üstlenmesi beklenmezken, Danışma Kurulu ve Divan Kurulu ödeme krizine birlikte çare bulmaya çalışacak. Karşıyaka'nın genel kurulunda toplam borcu FIBA'lık olan 1 milyon 816 bin Dolar tutarındaki borç dahil edilmeden toplam 581 milyon 887 bin TL olarak açıklanmıştı. İzmir temsilcisinin 304 milyon TL kamu borcu bulunuyor.

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