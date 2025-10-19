Karşıyaka çift kulvarda zirvede

Sezon öncesi tarihi borç yüküyle yönetim belirsizliği yaşayan, hiçbir branşında sponsoru olmayan, transfer yasakları bulunup takımları dağılan İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka, camiasının desteğiyle kurduğu kadrolarla hem futbol hem voleybolda liglerinde zirveye kuruldu.
Tribünden gelen eski yöneticilerden Aygün Cicibaş'ın ateşten gömleği giyerek başkanlığı devraldığı yeşil-kırmızılılarda geçen sene sonunda Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşayınca dağılan iddialı futbol takımının yerine eski başkanlardan Azat Yeşil ve camianın önemli isimlerinin desteği, Ahmet Yimsek'in şube başkanlığında yepyeni bir kadro kuruldu.
YASİN LİDERLİĞE TAŞIDI
Teknik direktörlük görevine alt liglerin tecrübeli ve yetiştirici ismi Burhanettin Basatemür'ü getiren Karşıyaka, yeni kadrosuyla 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup zirveye çıktı. Geçen sezon başındaki 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik serisi yakalamaya çok yaklaşan yeşil-kırmızılı ekip, son maçta Atatürk Stadı'nda çıktığı üst üste üçüncü karşılaşmada Nazillispor'u yeni yıldızı Yasin Uzunoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek taraftarına bayram sevinci yaşattı. 8 ay ceza alan yeni transferlerden Ömer Faruk'un yerine son anda kadroya katılan 23 yaşındaki Yasin, forma giydiği 5 maçta 6 golle takımını liderliğe taşıdı. Nazilli maçından 1 gün önce 23'üncü doğum gününü kutlayan genç yıldız, Balıkesirspor ve Alanya 1221'den sonra üçüncü kez takımına maçı kazandıran golü attı.
VOLEYBOLDA 3'TE 3
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen sezon Play-Off finalinde yıllar sonra Sultanlar Ligi'ne dönme fırsatını ıskalayan Karşıyaka, bu sezon yine camia desteğiyle maratona çok iyi başladı. Şube başkanlığını sürdüren Onur Güner, sezon öncesi antrenörlüğe Reşat Yazıcıoğulları'nı geri döndürürken, kurulan kadro iddiasını erkenden kanıtladı. Geçen yıl kulüp başkanlığını yürüten İlker Ergüllü'nün sezon öncesi firması aracılığıyla isim sponsorluğunu üstlendiği Endo Karşıyaka, lige 3'te 3'le giriş yaptı. Kaf-Kaf, Altınordu ve İBB'den sonra deplasmanda VakıfBank'ı da 3-0 yenerek kayıpsız liderliğini sürdürdü. Karşıyaka, 2 yıldır sponsoru olmayan Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımını da yine camiasının desteğiyle tepeden tırnağa yeniden kurmuştu.
Karşıyaka çift kulvarda zirvede
