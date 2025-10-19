19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
0-4DA
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-0
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-2
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
2-026'
19 Ekim
Rennes-Auxerre
1-125'
19 Ekim
Lorient-Brest
1-025'
19 Ekim
Lens-Paris FC
2-1
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-2
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
0-079'
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
1-065'
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-0
19 Ekim
Liverpool-M. United
0-19'
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-2
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
0-09'
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
2-2
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
1-1
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
3-073'
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

Karşıyaka çift kulvarda zirvede

Tarihi borç yükü ve sponsor krizine rağmen camianın desteğiyle yeniden ayağa kalkan Karşıyaka, futbol ve voleybolda zirveye yerleşerek İzmir'e umut oldu.

calendar 19 Ekim 2025 17:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka çift kulvarda zirvede
Sezon öncesi tarihi borç yüküyle yönetim belirsizliği yaşayan, hiçbir branşında sponsoru olmayan, transfer yasakları bulunup takımları dağılan İzmir'in en eski spor kulübü Karşıyaka, camiasının desteğiyle kurduğu kadrolarla hem futbol hem voleybolda liglerinde zirveye kuruldu.

Tribünden gelen eski yöneticilerden Aygün Cicibaş'ın ateşten gömleği giyerek başkanlığı devraldığı yeşil-kırmızılılarda geçen sene sonunda Play-Off'ta hayal kırıklığı yaşayınca dağılan iddialı futbol takımının yerine eski başkanlardan Azat Yeşil ve camianın önemli isimlerinin desteği, Ahmet Yimsek'in şube başkanlığında yepyeni bir kadro kuruldu.

YASİN LİDERLİĞE TAŞIDI 

Teknik direktörlük görevine alt liglerin tecrübeli ve yetiştirici ismi Burhanettin Basatemür'ü getiren Karşıyaka, yeni kadrosuyla 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup zirveye çıktı. Geçen sezon başındaki 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik serisi yakalamaya çok yaklaşan yeşil-kırmızılı ekip, son maçta Atatürk Stadı'nda çıktığı üst üste üçüncü karşılaşmada Nazillispor'u yeni yıldızı Yasin Uzunoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek taraftarına bayram sevinci yaşattı. 8 ay ceza alan yeni transferlerden Ömer Faruk'un yerine son anda kadroya katılan 23 yaşındaki Yasin, forma giydiği 5 maçta 6 golle takımını liderliğe taşıdı. Nazilli maçından 1 gün önce 23'üncü doğum gününü kutlayan genç yıldız, Balıkesirspor ve Alanya 1221'den sonra üçüncü kez takımına maçı kazandıran golü attı.

VOLEYBOLDA 3'TE 3

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde geçen sezon Play-Off finalinde yıllar sonra Sultanlar Ligi'ne dönme fırsatını ıskalayan Karşıyaka, bu sezon yine camia desteğiyle maratona çok iyi başladı. Şube başkanlığını sürdüren Onur Güner, sezon öncesi antrenörlüğe Reşat Yazıcıoğulları'nı geri döndürürken, kurulan kadro iddiasını erkenden kanıtladı. Geçen yıl kulüp başkanlığını yürüten İlker Ergüllü'nün sezon öncesi firması aracılığıyla isim sponsorluğunu üstlendiği Endo Karşıyaka, lige 3'te 3'le giriş yaptı. Kaf-Kaf, Altınordu ve İBB'den sonra deplasmanda VakıfBank'ı da 3-0 yenerek kayıpsız liderliğini sürdürdü. Karşıyaka, 2 yıldır sponsoru olmayan Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımını da yine camiasının desteğiyle tepeden tırnağa yeniden kurmuştu.

