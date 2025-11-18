18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
19:00
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

"Kar Spor İda Ultra Trail", 16 ülkeden 1150 koşucuyu Kazdağları'nda buluşturacak

Kar Spor İda Ultra Trail, 28-30 Kasım tarihlerinde Kazdağları'nda 16 ülkeden 1150 sporcunun katılımıyla beş farklı parkurda düzenlenecek.

calendar 18 Kasım 2025 14:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye'nin önemli patika koşu organizasyonlarından "Kar Spor İda Ultra", 9. kez doğaseverleri ve sporcuları, Kazdağları'nın eşsiz atmosferinde ağırlayacak.

Organizasyonu düzenleyen Rossist Event'ten yapılan açıklamaya göre 28-30 Kasım'da düzenlenecek etkinlik, 16 ülkeden 1150 koşucuya ev sahipliği yapacak.

Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayan tek yarış olma özelliğini taşıyan organizasyon, toplamda 5 farklı parkurda koşulacak. Bu yılki parkurlar 110, 66, 36, 15 ve 8,5 kilometre olarak belirlendi. Yarış, antik dönemde "İda Dağı" olarak bilinen Kazdağları'nın efsanelerle dolu rotalarında koşulacak ve Aeneas Kültür Yolu'nun özel izinli bölümlerini de içerecek. Koşucular, zeytin hasadı dönemine denk gelen etkinlikte, sporun yanı sıra bölgenin kültürel, tarihi ve tarımsal dokusunu deneyimleyecek.


Yarışa Türkiye'nin yanı sıra Türkmenistan, Rusya, Ukrayna, Almanya, Japonya, Fransa, Nijerya ve Şili gibi 16 farklı ülkeden 1150 sporcunun katılımı bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale Valilikleri, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirilecek etkinliğin ana sponsoru Edremit Belediyesi olacak. Hattuşa Vacation Thermal Club da konaklama sponsorluğunu üstleniyor.

Parkurlar, 29 Kasım Cumartesi günü 15, 36, 66 ve 110 kilometre etaplarında, 30 Kasım Pazar günü ise 8,5 kilometre kısa parkurunda koşulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rossist Event kurucusu Polat Dede, Türkiye'nin en büyük patika koşu yarışı organizasyonlarından Kar Spor İda Ultra'nın, Türkiye'nin birçok bölgesinin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden sporcuları Kuzey Ege'nin incisi Kazdağları'nda ağırlamaya hazırlandığını ifade etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
