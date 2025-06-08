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Kadınlar Su Topu Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda!

Kadınlar Su Topu Milli Takımı, Almanya'daki elemelerde Malta'yı 21-7 yenerek 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı

calendar 08 Haziran 2025 21:06 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 21:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar Su Topu Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda!
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Kadınlar Su Topu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Almanya'nın Hannover kentindeki elemelerde Malta karşısında 21-7 gibi ezici bir skorla galibiyete uzanan Ay-Yıldızlılar, şampiyona biletini cebine koydu. Başantrenör Petr Markovich önderliğinde önemli bir başarının altına imza atan Sutopu Kadın Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek finallerde dereceye girebilmek için çaba harcayacak.


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