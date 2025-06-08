Kadınlar Su Topu Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda!

Kadınlar Su Topu Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.
Almanya'nın Hannover kentindeki elemelerde Malta karşısında 21-7 gibi ezici bir skorla galibiyete uzanan Ay-Yıldızlılar, şampiyona biletini cebine koydu. Başantrenör Petr Markovich önderliğinde önemli bir başarının altına imza atan Sutopu Kadın Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek finallerde dereceye girebilmek için çaba harcayacak.
Almanya'nın Hannover kentindeki elemelerde Malta karşısında 21-7 gibi ezici bir skorla galibiyete uzanan Ay-Yıldızlılar, şampiyona biletini cebine koydu. Başantrenör Petr Markovich önderliğinde önemli bir başarının altına imza atan Sutopu Kadın Milli Takımı, gelecek yıl düzenlenecek finallerde dereceye girebilmek için çaba harcayacak.
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