Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'da başladı

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.



Açılış töreni dün gerçekleştirilen organizasyonda bugün müsabakalara geçildi.



Niş kentindeki müsabakaların ilk gününde ringe çıkan 2 milli boksör de tur atladı.



50 kiloda mücadele eden Ayşen Taşkın, Etiyopyalı rakibi Werkneshi Wada'yı ikinci rauntta RSC ile mağlup ederek turladı.



Türkiye'yi +81 kiloda temsil eden Elif Güneri de İrlanda'dan Judy Bobbett'i 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.



Şampiyona, 16 Mart Pazar günü sona erecek.



