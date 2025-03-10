Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'da başladı

Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.
Açılış töreni dün gerçekleştirilen organizasyonda bugün müsabakalara geçildi.
Niş kentindeki müsabakaların ilk gününde ringe çıkan 2 milli boksör de tur atladı.
50 kiloda mücadele eden Ayşen Taşkın, Etiyopyalı rakibi Werkneshi Wada'yı ikinci rauntta RSC ile mağlup ederek turladı.
Türkiye'yi +81 kiloda temsil eden Elif Güneri de İrlanda'dan Judy Bobbett'i 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Şampiyona, 16 Mart Pazar günü sona erecek.
Açılış töreni dün gerçekleştirilen organizasyonda bugün müsabakalara geçildi.
Niş kentindeki müsabakaların ilk gününde ringe çıkan 2 milli boksör de tur atladı.
50 kiloda mücadele eden Ayşen Taşkın, Etiyopyalı rakibi Werkneshi Wada'yı ikinci rauntta RSC ile mağlup ederek turladı.
Türkiye'yi +81 kiloda temsil eden Elif Güneri de İrlanda'dan Judy Bobbett'i 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.
Şampiyona, 16 Mart Pazar günü sona erecek.
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