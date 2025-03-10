Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'da başladı

Milli boksörler Ayşen Taşkın ve Elif Güneri, bir üst tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, Sırbistan'da başladı
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10 Mart 2025 01:05
Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda müsabakalar başladı.

Açılış töreni dün gerçekleştirilen organizasyonda bugün müsabakalara geçildi.

Niş kentindeki müsabakaların ilk gününde ringe çıkan 2 milli boksör de tur atladı.

50 kiloda mücadele eden Ayşen Taşkın, Etiyopyalı rakibi Werkneshi Wada'yı ikinci rauntta RSC ile mağlup ederek turladı.

Türkiye'yi +81 kiloda temsil eden Elif Güneri de İrlanda'dan Judy Bobbett'i 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Şampiyona, 16 Mart Pazar günü sona erecek.


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