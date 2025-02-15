Kadın basketbolunda Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide pazar günü Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadın basketbolunda Galatasaray-Beşiktaş derbisi oynanacak
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15 Şubat 2025 14:57
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide pazar günü Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı konuk edecek.  
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Yener Yılmaz, Münevver Özemre ve Barış Turgut hakem üçlüsü yönetecek.

Zirve mücadelesinde 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Ligde 17 maça çıkan siyah-beyazlı takım ise 9 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.


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