Kadıköy'de kırmızı kart: Okay Yokuşlu!

14 Eylül
Kayserispor-Göztepe
1-1
14 Eylül
Fenerbahçe-Trabzonspor
1-081'
14 Eylül
Gaziantep FK-Kocaelispor
2-085'
14 Eylül
Bandırmaspor-Keçiörengücü
1-1
14 Eylül
Iğdır FK-Serik Belediyespor
1-2
14 Eylül
Amed Sportif-Pendikspor
1-185'
14 Eylül
St. Pauli-Augsburg
2-1
14 Eylül
Mönchengladbach-Werder Bremen
0-4
14 Eylül
Burnley-Liverpool
0-1
14 Eylül
M.City-M. United
3-0
14 Eylül
Celta Vigo-Girona
1-1
14 Eylül
Levante-Real Betis
2-2
14 Eylül
Osasuna-Rayo Vallecano
1-058'
14 Eylül
Barcelona-Valencia
22:00
14 Eylül
Roma-Torino
0-1
14 Eylül
Atalanta-Lecce
4-1
14 Eylül
Pisa-Udinese
0-1
14 Eylül
Sassuolo-Lazio
1-087'
14 Eylül
AC Milan-Bologna
21:45
14 Eylül
Lille-Toulouse
2-1
14 Eylül
Brest-Paris FC
1-2
14 Eylül
Metz-Angers
1-1
14 Eylül
PSG-Lens
2-0
14 Eylül
Strasbourg-Le Havre
1-0
14 Eylül
Rennes-Lyon
21:45
14 Eylül
Excelsior-S. Rotterdam
0-1
14 Eylül
Heracles-Alkmaar
1-2
14 Eylül
FC Utrecht-FC Groningen
0-1
14 Eylül
Telstar-Fortuna Sittard
1-3
14 Eylül
Elversberg-Dynamo Dresden
2-2
14 Eylül
Greuther Fürth-Kaiserslautern
0-3
14 Eylül
Preussen Muenster-Fortuna Düsseldorf
1-2
14 Eylül
Royal Antwerp-Gent
1-2
14 Eylül
Cercle Brugge-Sporting Charleroi
2-3
14 Eylül
Anderlecht-Genk
1-058'
14 Eylül
St.Truiden-Westerlo
0-031'
14 Eylül
Ried-Hartberg
0-2
14 Eylül
Rapid Wien-WSG Tirol
4-1
14 Eylül
Sturm Graz-Austria Wien
0-1
14 Eylül
Winterthur-Sion
2-3
14 Eylül
FC Luzern-Young Boys
1-2
14 Eylül
Grasshopper-Lausanne
3-1
14 Eylül
Estrela da Amadora-V. Guimaraes
0-2
14 Eylül
Arouca-Casa Pia AC
0-1DA
14 Eylül
Braga-Gil Vicente
22:30
13 Eylül
Nizhny Novgorod-Torpedo Moscow
0-0IPT
14 Eylül
Samara-PFC Sochi
2-0
14 Eylül
Baltika-Zenit St. Petersburg
0-0
14 Eylül
FC Rostov-CSKA Moskova
1-056'
14 Eylül
Southampton-Portsmouth
0-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Boulogne-SC Bastia
20:00
14 Eylül
Virtus Entella-Mantova
1-0
14 Eylül
Sudtirol-Palermo
0-2
14 Eylül
Empoli-Spezia
0-016'
14 Eylül
FC Andorra-Cordoba
3-1
14 Eylül
Racing Santander-Cultural Leones
2-4
14 Eylül
Castellon-AD Ceuta FC
2-254'
14 Eylül
Sporting Gijon-Burgos CF
1-258'
14 Eylül
Granada-Leganes
22:00
14 Eylül
Liefering-SV Austria Salzburg
3-2
14 Eylül
Portimonense-Sporting CP B
1-2
14 Eylül
Maritimo-Vizela
1-1
14 Eylül
Torreense-Pacos de Ferreira
0-0
14 Eylül
FC Porto B-Uniao de Leiria
1-2
14 Eylül
Chaves-Feirense
0-145'
14 Eylül
Viborg-AGF
1-2
14 Eylül
FC Nordsjaelland-FC Midtjylland
1-0
14 Eylül
Silkeborg-OB
2-187'
14 Eylül
Bryne-Tromsoe
0-2
14 Eylül
Hamarkameratene-Stroemsgodset
1-2
14 Eylül
KFUM-Viking
2-2
14 Eylül
Sarpsborg 08-Sandefjord
2-1
14 Eylül
FK Haugesund-Rosenborg
0-133'
14 Eylül
Skeid-Moss
1-1
14 Eylül
Mjoendalen-Lyn
0-1
13 Eylül
Wisla Plock-Cracovia
0-0ERT
14 Eylül
Motor Lublin-Termalica Nieciecza
1-1
14 Eylül
Legia Warszawa-Radomiak Radom
4-1
14 Eylül
Widzew Lodz-Arka Gdynia
2-0
14 Eylül
Kilmarnock-Celtic
1-2
14 Eylül
Asteras T.-AE Larissa
2-2
14 Eylül
Kifisia FC-Panathinaikos
3-2
14 Eylül
Levadiakos-AEK Athens
0-0DA
14 Eylül
OFI Crete-PAOK
21:30
14 Eylül
Instituto-Argentinos Juniors
21:00
14 Eylül
Gimnasia LP-Union
21:00
14 Eylül
Rosario Central-Boca Juniors
23:30
15 Eylül
Defensa y Justicia-Club Atletico Platense
02:00
15 Eylül
Tigre-Talleres
02:00
14 Eylül
Red Bull Bragantino-Sport Recife
1-1
14 Eylül
Atletico MG-Santos FC
22:00
14 Eylül
Juventude-Flamengo
22:00
14 Eylül
Sao Paulo-Botafogo RJ
23:30
15 Eylül
Vasco da Gama-Ceara
02:30

Kadıköy'de kırmızı kart: Okay Yokuşlu!

Trabzonspor forması giyen Okay Yokuşlu, Fenerbahçe maçında VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

calendar 14 Eylül 2025 19:22 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 19:25
Haber: Sporx.com
Kadıköy'de kırmızı kart: Okay Yokuşlu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçta VAR incelemesinin ardından 10 kişi kaldı.

Okay Yokuşlu, 17. dakikada orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler, bu pozisyonda kırmızı kart itirazında bulundu.

Hakem Ozan Ergün, VAR'ın çağırmasının ardından ekrana gitti. Hakem Ergün, Okay'a kırmızı kart gösterdi.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 20. dakikada 10 kişi kaldı.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 3 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
