Kadıköy'de gol iptal oldu!

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 44. dakikada Edson Alvarez ile golü buldu.
Bu dakikada yaşanan pozisyonda top Edson Alvarez'den ağlara gitti.
Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.
Ceza sahasındaki pozisyonda Milan Skriniar'ın elle oynadığını işaret eden hakem Kol, golü iptal etti.
