01 Aralık
Fenerbahçe-Galatasaray
1-1
01 Aralık
Samsunspor-Alanyaspor
1-1
01 Aralık
A.Demirspor-Hatayspor
3-3
01 Aralık
Rayo Vallecano-Valencia
23:00
01 Aralık
Bologna-Cremonese
22:45
30 Kasım
Ajax-FC Groningen
0-0ERT
01 Aralık
Arouca-Braga
23:15

Kadıköy'de gol iptal oldu!

Fenerbahçe'nin, Galatasaray karşısında Edson Alvarez ile bulduğu gol, daha öncesinde elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Kadıköy'de gol iptal oldu!
Fenerbahçe, Galatasaray karşısında 44. dakikada Edson Alvarez ile golü buldu.

Bu dakikada yaşanan pozisyonda top Edson Alvarez'den ağlara gitti.

Hakem Yasin Kol, VAR hakemi Ali Şansalan'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi.

Ceza sahasındaki pozisyonda Milan Skriniar'ın elle oynadığını işaret eden hakem Kol, golü iptal etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 11 2 1 29 8 35
2 Fenerbahçe 14 9 4 1 30 13 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
