Kaan Ayhan, kırmızı kartla gündem oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda AZ Alkmaar'a konuk olan Galatasaray, deplasmanda 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı. İlk yarıda dengeli bir oyun sergileyen sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıda tamamen oyundan düştü. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihleri ve taktik anlayışı taraftarlar tarafından eleştirilirken, Kaan Ayhan'ın gördüğü kırmızı kart maçın kırılma anı oldu.
KAAN AYHAN'IN KIRMIZI KARTI OYUNU BOZDU
Galatasaray, ilk yarıda rakibiyle başa baş bir mücadele sergilese de ikinci yarının hemen başında Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Bu kart, Galatasaray'ın savunma hattında büyük bir boşluk oluştururken, AZ Alkmaar da bu avantajı iyi kullanarak skoru 4-1'e taşıdı.
TEPKİLERİN ODAĞI OLDU
Kaan Ayhan, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında üst üste kırmızı kart görerek dikkat çekti. Geçen sezon Slavia Prag deplasmanında da fazlasıyla benzer bir pozisyonda yavaş kaldığı için kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, AZ Alkmaar maçında da yine aynı şekilde takımını eksik bırakınca tepkilerin odağı oldu.
PRAG MAÇINDA DA KIRMIZI
Geçtiğimiz sezon 22 Şubat 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag ile deplasmanda karşılaştı. Letna Arena'da oynanan maçın ikinci yarısında Kaan Ayhan kırmızı kart gördü, Galatasaray sonrasında 3 gol yedi.
Karşılaşmanın 68. dakikasında Lukas Haraslin'e faul yapan Kaan Ayhan önce sarı kart gördü. Hakem Anthony Taylor, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Hakem Taylor, Kaan Ayhan'a kırmızı kart gösterdi.
Kaan'ın takımını 10 kişi bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takım, kalesinde 3 gol görerek organizasyona veda etti.
OKAN BURUK'A BÜYÜK ELEŞTİRİ
Galatasaray taraftarları, teknik direktör Okan Buruk'un maç içindeki hamlelerini ve oyuncu tercihlerini sosyal medyada sert bir şekilde eleştirdi. Özellikle takımın eksik kaldıktan sonra oyunu tamamen rakibe bırakması ve savunmadaki zaafların giderilememesi, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
KAAN AYHAN'IN KIRMIZI KARTI OYUNU BOZDU
Galatasaray, ilk yarıda rakibiyle başa baş bir mücadele sergilese de ikinci yarının hemen başında Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Bu kart, Galatasaray'ın savunma hattında büyük bir boşluk oluştururken, AZ Alkmaar da bu avantajı iyi kullanarak skoru 4-1'e taşıdı.
TEPKİLERİN ODAĞI OLDU
Kaan Ayhan, UEFA Avrupa Ligi eleme maçlarında üst üste kırmızı kart görerek dikkat çekti. Geçen sezon Slavia Prag deplasmanında da fazlasıyla benzer bir pozisyonda yavaş kaldığı için kırmızı kart gören tecrübeli oyuncu, AZ Alkmaar maçında da yine aynı şekilde takımını eksik bırakınca tepkilerin odağı oldu.
PRAG MAÇINDA DA KIRMIZI
Geçtiğimiz sezon 22 Şubat 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag ile deplasmanda karşılaştı. Letna Arena'da oynanan maçın ikinci yarısında Kaan Ayhan kırmızı kart gördü, Galatasaray sonrasında 3 gol yedi.
Karşılaşmanın 68. dakikasında Lukas Haraslin'e faul yapan Kaan Ayhan önce sarı kart gördü. Hakem Anthony Taylor, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi. Hakem Taylor, Kaan Ayhan'a kırmızı kart gösterdi.
Kaan'ın takımını 10 kişi bırakmasının ardından sarı-kırmızılı takım, kalesinde 3 gol görerek organizasyona veda etti.
OKAN BURUK'A BÜYÜK ELEŞTİRİ
Galatasaray taraftarları, teknik direktör Okan Buruk'un maç içindeki hamlelerini ve oyuncu tercihlerini sosyal medyada sert bir şekilde eleştirdi. Özellikle takımın eksik kaldıktan sonra oyunu tamamen rakibe bırakması ve savunmadaki zaafların giderilememesi, büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
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