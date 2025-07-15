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Juventus, yine Fenerbahçe'ye rakip!

Juventus ve Fenerbahçe, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. İtalyan ekibi, Tottenham forması giyen ve Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen Yves Bissouma ile ilgileniyor.

calendar 15 Temmuz 2025 13:44
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus, yine Fenerbahçe'ye rakip!
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Juventus, yeni sezonda orta sahaya bir takviye yapmak istiyor.

İtalyan ekibinin orta saha adayları arasında; Sporting Lizbon forması giyen Morten Hjulmand, Wolverhampton'dan Andre ve Tottenham'dan Yves Bissouma yer alıyor.

JUVENTUS HAREKETE GEÇTİ

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Bissouma'nın transferi için Tottenham ile temaslara başladı.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE


28 yaşındaki Bissouma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor. Juventus ve Fenerbahçe, bu gelişmeyle birlikte bu yaz bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.

SANCHO VE VLAHOVIC

Fenerbahçe ve Juventus, daha önce Manchester United forması giyen Jadon Sancho ile ilgilenmişti. Yaz transfer döneminde Dusan Vlahovic'in de Juventus'tan Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelmişti.

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