Juventus, yine Fenerbahçe'ye rakip!

Juventus, yeni sezonda orta sahaya bir takviye yapmak istiyor.
İtalyan ekibinin orta saha adayları arasında; Sporting Lizbon forması giyen Morten Hjulmand, Wolverhampton'dan Andre ve Tottenham'dan Yves Bissouma yer alıyor.
JUVENTUS HAREKETE GEÇTİ
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Bissouma'nın transferi için Tottenham ile temaslara başladı.
FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE
28 yaşındaki Bissouma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor. Juventus ve Fenerbahçe, bu gelişmeyle birlikte bu yaz bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.
SANCHO VE VLAHOVIC
Fenerbahçe ve Juventus, daha önce Manchester United forması giyen Jadon Sancho ile ilgilenmişti. Yaz transfer döneminde Dusan Vlahovic'in de Juventus'tan Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelmişti.
İtalyan ekibinin orta saha adayları arasında; Sporting Lizbon forması giyen Morten Hjulmand, Wolverhampton'dan Andre ve Tottenham'dan Yves Bissouma yer alıyor.
JUVENTUS HAREKETE GEÇTİ
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Bissouma'nın transferi için Tottenham ile temaslara başladı.
FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDE
28 yaşındaki Bissouma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alıyor. Juventus ve Fenerbahçe, bu gelişmeyle birlikte bu yaz bir kez daha transferde karşı karşıya geldi.
SANCHO VE VLAHOVIC
Fenerbahçe ve Juventus, daha önce Manchester United forması giyen Jadon Sancho ile ilgilenmişti. Yaz transfer döneminde Dusan Vlahovic'in de Juventus'tan Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelmişti.