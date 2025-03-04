Juventus'tan üst üste 5. galibiyet

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Hellas Verona'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Juventus'tan üst üste 5. galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2025 00:40
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.

Allianz Stadyum'da oynanan maçta Juventus, Hellas Verona'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtaki ilk gol, 72. dakikada Khephren Thuram'dan geldi.

90. dakikada Teun Koopmeiners'ın attığı gol ise skoru belirledi.

KENAN 82 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli oyuncumuz Kenan Yıldız, Juventus adına ilk 11 başladığı mücadelede 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus, ligde üst üste 5. galibiyetini aldı.

Hellas Verona ise son 4 maçta 3. kez mağlup oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery