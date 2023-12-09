Juventus, Napoli'yi tek golle devirdi!

İtalya Serie A 15. hafta maçında Juventus, sahasında Napoli'yi 1-0 mağlup etti. Torino ekibi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Juventus, Napoli'yi tek golle devirdi!
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09 Aralık 2023 00:42
İtalya Serie A 15. hafta maçında Juventus, sahasında Napoli ile karşılaştı.

Allianz Stadyumu'nda oynanan maçı Juventus 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 51. dakikada Federico Gatti kaydetti.

Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız maçta süre alamadı.

Allegri'nin öğrencileri ligde oynadığı son 10 maçta mağlup olmadı. Juve söz konusu maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Son şampiyon Napoli ise son 5 maçta 3. kez puan kaybetti.

Bu sonuçla 36 puana yükselen Juventus, maç fazlasıyla 35 puandaki Inter'i geçerek liderliğe yükseldi. Napoli ise 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Juventus, Genoa'ya konuk olacak. Napoli ise Cagliari'yi ağırlayacak.

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