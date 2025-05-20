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Juve kararını verdi; Fenerbahçe takipte

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'nin Vlahovic ile ilgilendiği öne sürüldü.

calendar 20 Mayıs 2025 08:52 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2025 09:08
Fotoğraf: Imago
Juve kararını verdi; Fenerbahçe takipte
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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertli ekip, şampiyon olacak takım oluşturma hedefinde. Özellikle teknik direktör Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda hücum hattına yıldız bir golcü kazandırılması planlanıyor.

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VLAHOVIC İLE YOLLAR AYRILIYOR

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin radarına giren isimlerden biri de Juventus forması giyen Dusan Vlahovic oldu. Sky Italia'nın haberine göre İtalyan ekibi, sezon sonunda Sırp forvetle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

SADECE BONSERVİS İSTENİYOR

Juventus'un, Vlahovic'i sadece bonservisiyle göndermeyi düşündüğü ve kiralık formülüne sıcak bakmadığı belirtiliyor. Kadrosuna Osimhen gibi önemli isimleri katmak isteyen Torino temsilcisi, bu ayrılığı planlarına dahil etmiş durumda.

FENERBAHÇE İLGİ GÖSTERİYOR

25 yaşındaki golcüye en ciddi ilgiyi gösteren kulüplerden birinin ise Fenerbahçe olduğu öne sürülüyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon çıktığı 40 maçta forma giyen yıldız golcü, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 


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