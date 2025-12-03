Juan Pablo Montoya: 'Katar, McLaren'ı uyandırdı'

McLaren, Katar Grand Prix'sindeki yarışa Oscar Piastri'nin pole pozisyonu elde etmesi ve Lando Norris'in ikinci olmasıyla ilk çizgiden başlamıştı.Piastri, startta liderliğini koruyarak ilk turlarda iyi bir performans gösterdi ve startta ikinciliğe yükselen Max Verstappen'e 2 saniye fark açtı.7. turda Nico Hülkenberg'in Pierre Gasly ile yaşadığı temas sonrası yarış dışı kalmasıyla yarışa güvenlik aracı dahil oldu.McLaren, pilotlarını pite almamayı tercih ederek stratejik bir hata yaptı ve takım CEO'su Zak Brown'ın da deyimiyle galibiyeti Verstappen'e hediye etti.Piastri, Verstappen'in arkasında ikinci sırada finiş gördü. Norris ise damalı bayrağı dördüncü sırada geçti.Bu, şampiyonun belirlenmesinin son yarışa kaldığı anlamına geliyor. Şu anda Norris lider, Verstappen 12 puan geride, Piastri ise onun 4 puan gerisinde.Juan Pablo Montoya'ya göre Katar GP'de yapılan bu hata, sezon boyunca adalet ve papaya kurallarıyla gündemde olan McLaren'ın bir kırılma noktası olabilir.F1 TV'ye konuşan Montoya, "Bence McLaren için, bu kadar zorlu bir hafta sonu geçirmeleri aslında iyi bir şey. "Verdikleri hatalı kararlar, onları sonunda uykularından uyandıran şey olabilir." dedi.