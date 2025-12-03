03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
0-09'
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-482'
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Juan Pablo Montoya: "Katar, McLaren'ı uyandırdı"

Juan Pablo Montoya'ya göre Katar GP, McLaren için bir kırılma noktası olabilir.

calendar 03 Aralık 2025 16:19
Fotoğraf: Imago
Juan Pablo Montoya: 'Katar, McLaren'ı uyandırdı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



McLaren, Katar Grand Prix'sindeki yarışa Oscar Piastri'nin pole pozisyonu elde etmesi ve Lando Norris'in ikinci olmasıyla ilk çizgiden başlamıştı.

Piastri, startta liderliğini koruyarak ilk turlarda iyi bir performans gösterdi ve startta ikinciliğe yükselen Max Verstappen'e 2 saniye fark açtı.

7. turda Nico Hülkenberg'in Pierre Gasly ile yaşadığı temas sonrası yarış dışı kalmasıyla yarışa güvenlik aracı dahil oldu.


McLaren, pilotlarını pite almamayı tercih ederek stratejik bir hata yaptı ve takım CEO'su Zak Brown'ın da deyimiyle galibiyeti Verstappen'e hediye etti.

Piastri, Verstappen'in arkasında ikinci sırada finiş gördü. Norris ise damalı bayrağı dördüncü sırada geçti.

Bu, şampiyonun belirlenmesinin son yarışa kaldığı anlamına geliyor. Şu anda Norris lider, Verstappen 12 puan geride, Piastri ise onun 4 puan gerisinde.

Juan Pablo Montoya'ya göre Katar GP'de yapılan bu hata, sezon boyunca adalet ve papaya kurallarıyla gündemde olan McLaren'ın bir kırılma noktası olabilir.

F1 TV'ye konuşan Montoya, "Bence McLaren için, bu kadar zorlu bir hafta sonu geçirmeleri aslında iyi bir şey. "Verdikleri hatalı kararlar, onları sonunda uykularından uyandıran şey olabilir." dedi.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
