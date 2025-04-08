Jovic için Beşiktaş ve Trabzonspor itirafı!

Milan forması giyen Luka Jovic için transfer itirafı geldi. Jovic'in babası, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 27 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Jovic için Beşiktaş ve Trabzonspor itirafı!
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08 Nisan 2025 19:53
Milan forması giyen Luka Jovic için önemli bir transfer itirafı geldi.

BEŞİKTŞ VE TRABZONSPOR

Sırp futbolcunun babası, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oğluyla ilgilendiğini söyledi. Baba Jovic, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş ve Trabzonspor, Jovic ile ilgileniyor ama Milan'da kalması daha iyi olur. Kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman Milan'da kalmak mümkün olmayabilir." sözlerini sarf etti.

Jovic'in babası ayrıca oğluyla Beşiktaş ve Trabzonspor dışında İtalya'dan da Monza'nın ilgilendiğini söyledi.

BU SEZON PERFORMANSI

Milan'da bu sezon 9 maçta süre bulan Jovic, 2 kez fileleri havalandırdı.

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen Jovic'in Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

 

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