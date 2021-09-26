Joshua unvanlarını kaybetti!

Büyük Britanyalı boksör Joshua, Oleksandr Usyk'e yenildi ve unvanlarını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Joshua unvanlarını kaybetti!
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26 Eylül 2021 14:55
Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Ukraynalı Oleksandr Usyk'e yenilerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) ağır sıklet kemerlerini kaybetti.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Tottenham Stadı'nda yapılan ağır sıklet unvan maçında, kariyerindeki 25 karşılaşmanın 24'ünü kazanan Joshua ile çıktığı 18 müsabakadan da galip ayrılan Usyk karşılaştı.

34 yaşındaki Usyk, üç hakemden de daha yüksek puan alarak (117-112, 116-112, 115-113) oybirliğiyle 12 rauntluk maçın galibi ilan edildi.

31 yaşındaki Joshua'ya ringde zor anlar yaşatan Usyk, beş büyük profesyonel boks organizasyonundan dördünün (WBA, WBO, IBF, IBO) ağır sıklet kemerlerinin sahibi oldu.

Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini ise Büyük Britanyalı Tyson Fury elinde tutuyor.


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