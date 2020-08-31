Josef de Souza, Al Ahli ile sözleşmesini feshetti!

Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Josef de Souza, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli ile sözleşmesini feshetti.



Oyuncunun Türkiye temsilcisi, Fenerbahçe'nin eski tercümanı Deniz Sarıtaç, "Türkiye temsilcisi olduğumuz Josef de Souza, bugün itibariyle kulübü Al Ahli ile olan sözleşmesini feshetmiştir. Ancak oyuncumuzun Türkiye'den bazı kulüplerle görüşmeler sürdürdüğüne dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'den 12 milyon euro bonservis bedeliyle Al Ahli'ye giden Brezilyalı, Arabistan'da 41 maça çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.



