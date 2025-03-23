Jose Mourinho, UFC Londra'yı yerinde takip etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UFC'nin Londra'da düzenlediği etkinliği yerinden takip etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho, UFC Londra'yı yerinde takip etti
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23 Mart 2025 00:33
Son güncelleme 23 Mart 2025 00:36
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli arada UFC'nin Londra'da düzenlediği organizasyona katıldı.

Londra'daki etkinliği birçok ünlü isim yerinden takip ederken, Portekizli teknik adama büyük ilgi vardı.

Mourinho'nun yanı sıra etkinliği takip eden isimlerde Richarlison, Shane Gillis, Drew McIntyre ve Ffion Davies gibi ünlü isimlerde tribündeki yerini aldı. 
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