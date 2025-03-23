Jose Mourinho, UFC Londra'yı yerinde takip etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli arada UFC'nin Londra'da düzenlediği organizasyona katıldı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Londra'daki etkinliği birçok ünlü isim yerinden takip ederken, Portekizli teknik adama büyük ilgi vardı.
Mourinho'nun yanı sıra etkinliği takip eden isimlerde Richarlison, Shane Gillis, Drew McIntyre ve Ffion Davies gibi ünlü isimlerde tribündeki yerini aldı.
Londra'daki etkinliği birçok ünlü isim yerinden takip ederken, Portekizli teknik adama büyük ilgi vardı.
Mourinho'nun yanı sıra etkinliği takip eden isimlerde Richarlison, Shane Gillis, Drew McIntyre ve Ffion Davies gibi ünlü isimlerde tribündeki yerini aldı.
🥊Jose Mourinho, Londra'da düzenlenen UFC Londra'yı yerinde takip ediyor. pic.twitter.com/tNqoKY1Ab0
— Sporxtv (@sporxtv) March 22, 2025