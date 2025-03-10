Jose Mourinho'nun Rangers kozu: Osayi Samuel!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a sahalarında 3-1 kaybederek turu zora sokan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, İskoçya'da oynanacak rövanş mücadelesi için planlarını hazırlıyor.



Tecrübeli çalıştırıcı ilk karşılaşmada Osayi Samuel'in kart cezalısı oluşu, son dönemin formda ismi Oğuz Aydın'ın da listede yer almaması nedeniyle sağ kanatta Mert Müldür'ü oynatmış, bu bölgede sorun yaşanmıştı.



MOURINHO, OSAYI'YE GÜVENİYOR



Ancak Portekizli teknik adam Osayi'nin hızından ve çalım yeteneğinden dolayı rövanş karşılaşmasında sağ kanatta problem yaşanacağını düşünmüyor.



OSAYI İÇİN FIRSAT MAÇI



Süper Lig'de oynanan maçlarda formayı Oğuz Aydın'a kaptıran Osayi de Rangers ile oynanacak rövanş için kendisini hazır tuttu. Tecrübeli futbolcunun bu karşılaşmayı fırsat olarak gördüğü ve en iyi performansını yansıtmak istediği öğrenildi.



ÖZEL TOPLANTILAR YAPACAK



Mourinho'nun da hafta içinde öğrencisiyle zaman zaman özel toplantılar yapacağı, oyun sistemindeki kilit görevi ona ezberleteceği bildirildi.



UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, 13 Mart Perşembe günü deplasmanda Rangers ile karşı karşıya gelecek.



