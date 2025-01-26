Jose Mourinho maçı tribünden takip edecek

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçında takımın başında yer alamayacak.
Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında hakeme itirazdan dolayı sınırda olduğu mücadelede sarı kart gören Mourinho, cezası sebebiyle Kadıköy'deki karşılaşmayı tribünden takip edecek.
Jose Mourinho'nun sarı kart gördüğü maçlar şöyle;
1-0 Adana Demirspor
2-0 Antalyaspor
3-2 Trabzonspor
4-0 Adana Demirspor
Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında hakeme itirazdan dolayı sınırda olduğu mücadelede sarı kart gören Mourinho, cezası sebebiyle Kadıköy'deki karşılaşmayı tribünden takip edecek.
Jose Mourinho'nun sarı kart gördüğü maçlar şöyle;
1-0 Adana Demirspor
2-0 Antalyaspor
3-2 Trabzonspor
4-0 Adana Demirspor