Jose Mourinho maçı tribünden takip edecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle Göztepe maçında tribünde olacak.

Haber; Fanatik
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Jose Mourinho maçı tribünden takip edecek
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26 Ocak 2025 10:49
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, Göztepe maçında takımın başında yer alamayacak.

Süper Lig'deki Adana Demirspor maçında hakeme itirazdan dolayı sınırda olduğu mücadelede sarı kart gören Mourinho, cezası sebebiyle Kadıköy'deki karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Jose Mourinho'nun sarı kart gördüğü maçlar şöyle;

1-0 Adana Demirspor
2-0 Antalyaspor
3-2 Trabzonspor
4-0 Adana Demirspor

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