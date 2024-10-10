Jose Mourinho: 'Hazır olan herkese şans gelecek'

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı yaptı.
Portekizli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı konuşmada Milli aranın ardından başlayacak zorlu fikstüre dikkat çekti.
"BUNLARA TAKILI KALAMAYIZ"
Jose Mourinho, "Bu süreç öncesinde hataları en aza indirmek için çalışmamızı gereken çok şey var. Oyun sistemimizi iyice oturtmamız gerek. İstemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak bunlara takılı kalamayız. Böyle durumlarda, iyi bir profesyonel olduğumuzu gösterip, sahada bir reaksiyon vermemiz gerek. Her zaman dediğim gibi, büyük bir galibiyet beni Ay'a çıkarmaz. Aynı şekilde büyük bir mağlubiyet de hayatı cehenneme çevirmez" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Milli araların her zaman sorun olduğuna dikkat çekti.
"HAZIR OLAN HERKESE ŞANS GELECEK"
Mourinho, "Özellikle motivasyon anlamında takım üzerinde olumsuz etkileri olur. Ancak bunu yaşamamak da sizlerin elinde. Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde çok önemli maçlarımız var. Haftada 3 kez sahaya çıkmaya alışmış olmanız gerek. Elimizde kaliteli bir kadromuz var. Hiç kimse, 'Ben neden oynamıyorum' endişesine kapılmasın. Hazır olan herkese şans gelecek" diye konuştu.
Portekizli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı konuşmada Milli aranın ardından başlayacak zorlu fikstüre dikkat çekti.
"BUNLARA TAKILI KALAMAYIZ"
Jose Mourinho, "Bu süreç öncesinde hataları en aza indirmek için çalışmamızı gereken çok şey var. Oyun sistemimizi iyice oturtmamız gerek. İstemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak bunlara takılı kalamayız. Böyle durumlarda, iyi bir profesyonel olduğumuzu gösterip, sahada bir reaksiyon vermemiz gerek. Her zaman dediğim gibi, büyük bir galibiyet beni Ay'a çıkarmaz. Aynı şekilde büyük bir mağlubiyet de hayatı cehenneme çevirmez" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Milli araların her zaman sorun olduğuna dikkat çekti.
"HAZIR OLAN HERKESE ŞANS GELECEK"
Mourinho, "Özellikle motivasyon anlamında takım üzerinde olumsuz etkileri olur. Ancak bunu yaşamamak da sizlerin elinde. Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde çok önemli maçlarımız var. Haftada 3 kez sahaya çıkmaya alışmış olmanız gerek. Elimizde kaliteli bir kadromuz var. Hiç kimse, 'Ben neden oynamıyorum' endişesine kapılmasın. Hazır olan herkese şans gelecek" diye konuştu.