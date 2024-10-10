Jose Mourinho: "Hazır olan herkese şans gelecek"

Jose Mourinho, antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı yaptı. Kendilerini zorlu bir fikstürün beklediğini dile getiren dünyaca ünlü teknik adam, "Oyun sistemimizi iyice oturtmamız gerek. Kaliteli bir kadromuz var. Kimse, 'Neden oynamıyorum' endişesine kapılmasın. Hazır olan herkese şans gelecek" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho: 'Hazır olan herkese şans gelecek'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2024 08:18
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, antrenmanda oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Portekizli teknik adam, öğrencileriyle yaptığı konuşmada Milli aranın ardından başlayacak zorlu fikstüre dikkat çekti.

"BUNLARA TAKILI KALAMAYIZ"

Jose Mourinho, "Bu süreç öncesinde hataları en aza indirmek için çalışmamızı gereken çok şey var. Oyun sistemimizi iyice oturtmamız gerek. İstemediğimiz puan kayıpları yaşadık ancak bunlara takılı kalamayız. Böyle durumlarda, iyi bir profesyonel olduğumuzu gösterip, sahada bir reaksiyon vermemiz gerek. Her zaman dediğim gibi, büyük bir galibiyet beni Ay'a çıkarmaz. Aynı şekilde büyük bir mağlubiyet de hayatı cehenneme çevirmez" ifadelerini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Milli araların her zaman sorun olduğuna dikkat çekti.

"HAZIR OLAN HERKESE ŞANS GELECEK"

Mourinho, "Özellikle motivasyon anlamında takım üzerinde olumsuz etkileri olur. Ancak bunu yaşamamak da sizlerin elinde. Hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde çok önemli maçlarımız var. Haftada 3 kez sahaya çıkmaya alışmış olmanız gerek. Elimizde kaliteli bir kadromuz var. Hiç kimse, 'Ben neden oynamıyorum' endişesine kapılmasın. Hazır olan herkese şans gelecek" diye konuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery