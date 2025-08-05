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Jose Mourinho'dan Sebastian Szymanski'ye büyük jest!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesi yapılan antrenmanda Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi alkışlattı.

calendar 05 Ağustos 2025 12:49 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2025 12:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'dan Sebastian Szymanski'ye büyük jest!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçı öncesinde yapılan idmanda Polonyalı yıldızını alkışlattı.

Szymanski'nin hazırlık süreci boyunda gösterdiği performans hakkında konuşan Portekizli teknik adam, "Hazırlık sürecini tamamladık. Eğer 'hazırlık döneminin en iyisi' diye bir ödül verilseydi, bunu Sebastian Szymański kazanırdı." dedi.

2023 yazında Fenerbahçe'ye katılan ve kısa sürede takımın kilit isimlerinden biri haline gelen 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri yaklaşık 15 milyon Euro olan Szymanski, teknik heyetin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 
 
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