03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
1-2
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
0-010'
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
6-0
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
2-483'
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
1-3UZS
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
6-1
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
1-2
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
1-3
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Jos Verstappen: "İnsanlar Max'ı yeni yeni tanıyor"

Jos Verstappen, 2025 sezonunun zorlu dönemlerinde bile oğlunun gösterdiği olgunluk, sakinlik ve baskı altında soğukkanlı kalma yeteneğinin onu diğer sürücülerden ayırdığını söyleyerek Max Verstappen ile gurur duyduğunu açıkladı.

calendar 03 Aralık 2025 16:02
Fotoğraf: Imago
Jos Verstappen: 'İnsanlar Max'ı yeni yeni tanıyor'
Jos Verstappen, insanların Max'ın gerçek seviyesini ancak şimdi kavramaya başladığını ifade etti.

"İnsanlar artık Max'ın ne kadar özel olduğunu fark ediyor; Formula 1 bu sezon onun sayesinde biraz daha hayat buldu."

Eski F1 pilotu, Max'ın sezon boyunca zihinsel dayanıklılık ve kararlılık gösterdiğini söyledi.


"Max, ne kadar özel olduğunu giderek daha fazla gösteriyor. Ve hâlâ tam bir tatlı çocuk. Bunu içtenlikle söylüyorum. Çok hoş bir insandır ve en önemlisi ayakları yere basıyor."

Jos, Max'ın yıllar içinde değişmediğini ve padoktaki herkese hâlâ aynı saygıyla yaklaştığını vurguladı.

"Padoğa girdiğinde on yıl önce orada olan insanları hâlâ selamlıyor. İnan bana, padokta çok farklı davrananlar var… Max ise hep olduğu gibi, çok normal biri."

Jos Verstappen, şampiyonluk mücadelesinin Max sayesinde heyecan kazandığını söyledi.

"İnsanlar Max'ın ne kadar özel olduğunu şimdi fark ediyor. Kısmen onun sayesinde Formula 1 bu sezon daha canlı. Max olmadan şampiyona biraz daha sıkıcı olurdu."

Deneyimli isim, diğer takımların bile artık Red Bull'u değil, doğrudan Max'ı hesaba kattığını belirtti.

"Bunu diğer takımlarda da görüyorsun: Red Bull'u değil, Max'i hesaba katıyorlar."

Jos, McLaren cephesinde gerginlik olabileceğini de belirtti.

"McLaren'da biraz gerginlik olabilir çünkü iki sürücü için de bu belki de tek dünya şampiyonluğu şansı. Bir daha aynı durumda olup olmayacağını bilemezsin."

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
