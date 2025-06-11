Phoenix Suns, yeni başantrenörü Jordan Ott'ı düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.Konuşmasında oyuncu gelişimi ve sıkı çalışmayı ön plana çıkaran Ott,dedi.Suns, 2024-25 sezonunu 36 galibiyet – 46 mağlubiyet ile tamamlayarak playofflara kalamamıştı. GM Brian Gregory, Ott'ın 12 yıllık NBA yardımcı antrenörlük kariyerine dikkat çekerek "yenilikçi hücum sistemleri" ve "agresif savunma anlayışı" ile öne çıktığını belirtti.Ott, Cleveland Cavaliers'taki görevinden Suns'a transfer oldu. Yeni sisteminde erken hücumlar, tempolu paslaşmalar ve hareketli oyun ön planda olacak.Savunma açısından ise agresiflik ve takım iletişimi hedefleniyor.diyen Ott, playoff seviyesini referans alacaklarını söyledi.Phoenix taraftarlarının tutkusu, Ott'ın seçilmesinde önemli rol oynadı. GM Gregory,şeklinde konuştu.Ott ayrıca Devin Booker ile geçmişteki bir antrenman deneyimini anlattı.ifadelerini kullandı.Göreve yeni gelen Ott, Suns'ın sık koç değişimleriyle ilgili sorulara da netti:dedi.