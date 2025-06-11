Phoenix Suns, yeni başantrenörü Jordan Ott'ı düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.
Konuşmasında oyuncu gelişimi ve sıkı çalışmayı ön plana çıkaran Ott, "Phoenix Suns'ın yeni başantrenörü olmaktan onur duyuyorum. Bizden emek isteyen bir yapı kuracağız," dedi.
Suns, 2024-25 sezonunu 36 galibiyet – 46 mağlubiyet ile tamamlayarak playofflara kalamamıştı. GM Brian Gregory, Ott'ın 12 yıllık NBA yardımcı antrenörlük kariyerine dikkat çekerek "yenilikçi hücum sistemleri" ve "agresif savunma anlayışı" ile öne çıktığını belirtti.
Ott, Cleveland Cavaliers'taki görevinden Suns'a transfer oldu. Yeni sisteminde erken hücumlar, tempolu paslaşmalar ve hareketli oyun ön planda olacak.
Savunma açısından ise agresiflik ve takım iletişimi hedefleniyor. "Rakibi bozmak için topa baskı ve tam efor şart," diyen Ott, playoff seviyesini referans alacaklarını söyledi.
Phoenix taraftarlarının tutkusu, Ott'ın seçilmesinde önemli rol oynadı. GM Gregory, "Phoenix topluluğuna uyum sağlamak bizim için kritikti. Bu şehir en iyisini hak ediyor," şeklinde konuştu.
Ott ayrıca Devin Booker ile geçmişteki bir antrenman deneyimini anlattı. "Onun farklı biri olduğunu o an anlamıştık. Benim görevim, ona çözüm yolları sunmak," ifadelerini kullandı.
Göreve yeni gelen Ott, Suns'ın sık koç değişimleriyle ilgili sorulara da netti: "Geçmişe bakmıyorum. Tüm enerjim bu takımı ileri taşımaya yönelik," dedi.
Konuşmasında oyuncu gelişimi ve sıkı çalışmayı ön plana çıkaran Ott, "Phoenix Suns'ın yeni başantrenörü olmaktan onur duyuyorum. Bizden emek isteyen bir yapı kuracağız," dedi.
Suns, 2024-25 sezonunu 36 galibiyet – 46 mağlubiyet ile tamamlayarak playofflara kalamamıştı. GM Brian Gregory, Ott'ın 12 yıllık NBA yardımcı antrenörlük kariyerine dikkat çekerek "yenilikçi hücum sistemleri" ve "agresif savunma anlayışı" ile öne çıktığını belirtti.
Ott, Cleveland Cavaliers'taki görevinden Suns'a transfer oldu. Yeni sisteminde erken hücumlar, tempolu paslaşmalar ve hareketli oyun ön planda olacak.
Savunma açısından ise agresiflik ve takım iletişimi hedefleniyor. "Rakibi bozmak için topa baskı ve tam efor şart," diyen Ott, playoff seviyesini referans alacaklarını söyledi.
Phoenix taraftarlarının tutkusu, Ott'ın seçilmesinde önemli rol oynadı. GM Gregory, "Phoenix topluluğuna uyum sağlamak bizim için kritikti. Bu şehir en iyisini hak ediyor," şeklinde konuştu.
Ott ayrıca Devin Booker ile geçmişteki bir antrenman deneyimini anlattı. "Onun farklı biri olduğunu o an anlamıştık. Benim görevim, ona çözüm yolları sunmak," ifadelerini kullandı.
Göreve yeni gelen Ott, Suns'ın sık koç değişimleriyle ilgili sorulara da netti: "Geçmişe bakmıyorum. Tüm enerjim bu takımı ileri taşımaya yönelik," dedi.
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