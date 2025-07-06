Fenerbahçe, Jhon Duran'ı Al Nassr'dan 1 sezonluğuna kiraladığını duyurdu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz." denildi.
Kolombiyalı santrforu Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiralayan sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro ödeyecek.
Maaşını Al-Nassr'ın karşılayacağı 21 yaşındaki oyuncunun menajeri ise 6 milyon Euro civarında bir ücret alacak.
ŞU ANA KADAR 108 MİLYON EURO ÖDENDİ
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Duran'ın kariyerinde şu ana dek toplamda 108 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
GEÇEN SEZON 24 GOL ATTI
Kolombiyalı golcü, geride kalan sezonda çıktığı 47 maçta 24 golle dikkat çekti.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz." denildi.
FENERBAHÇE'YE MALİYETİ
Jhon Duran, bu sezon Süper Lig'de __ gol atar. ✍️ pic.twitter.com/IsmefVjqOk
— Sporx (@sporx) July 6, 2025
Kolombiyalı santrforu Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiralayan sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro ödeyecek.
Maaşını Al-Nassr'ın karşılayacağı 21 yaşındaki oyuncunun menajeri ise 6 milyon Euro civarında bir ücret alacak.
ŞU ANA KADAR 108 MİLYON EURO ÖDENDİ
Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Duran'ın kariyerinde şu ana dek toplamda 108 milyon euro bonservis bedeli ödendi.
GEÇEN SEZON 24 GOL ATTI
Kolombiyalı golcü, geride kalan sezonda çıktığı 47 maçta 24 golle dikkat çekti.