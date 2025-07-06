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Jhon Duran Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Kolombiyalı golcü Jhon Duran transferini resmen açıkladı.

calendar 06 Temmuz 2025 21:02 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2025 21:15
Jhon Duran Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Jhon Duran'ı Al Nassr'dan 1 sezonluğuna kiraladığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran'ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz." denildi.

FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Kolombiyalı santrforu Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiralayan sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro ödeyecek.

Maaşını Al-Nassr'ın karşılayacağı 21 yaşındaki oyuncunun menajeri ise 6 milyon Euro civarında bir ücret alacak.

ŞU ANA KADAR 108 MİLYON EURO ÖDENDİ

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olan Duran'ın kariyerinde şu ana dek toplamda 108 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

GEÇEN SEZON 24 GOL ATTI

Kolombiyalı golcü, geride kalan sezonda çıktığı 47 maçta 24 golle dikkat çekti. 

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