10 Haziran
Finlandiya-Polonya
21:45
10 Haziran
Sırbistan-Andora
21:45
10 Haziran
Letonya-Arnavutluk
21:45
10 Haziran
San Marino-Avusturya
21:45
10 Haziran
Romanya-Güney Kıbrıs
21:45
10 Haziran
Hollanda-Malta
21:45
10 Haziran
Japonya-Endonezya
13:35
10 Haziran
Suudi Arabistan-Avustralya
21:15
10 Haziran
Bolivya-Şili
23:00
11 Haziran
Uruguay-Venezuela
02:00
11 Haziran
Arjantin-Kolombiya
03:00
11 Haziran
Brezilya-Paraguay
03:45
11 Haziran
Peru-Ekvador
04:30
11 Haziran
Meksika-Türkiye
03:30

Jazz, Lauri Markkanen için takas görüşmelerine açık

Utah Jazz, All-Star forveti Lauri Markkanen'ı takas etme ihtimaline kapıları açmış durumda.

calendar 10 Haziran 2025 10:50
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Jazz, Lauri Markkanen için takas görüşmelerine açık
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Utah Jazz, All-Star forveti Lauri Markkanen'ı takas etme ihtimaline kapıları açmış durumda.

Bu gelişme, Markkanen'ın beş yıllığına 238 milyon dolarlık kontrat uzatmasının üzerinden henüz bir yıl geçmeden gündeme geldi.

The Bill Simmons Podcast'in son bölümünde konuşan Simmons, "Lig genelinde birçok kişi, Jazz'in Lauri Markkanen için gelen teklifleri dinlemeye hazır olduğunu düşünüyor," ifadelerini kullandı.


28 yaşındaki Fin oyuncu, bu sezon 47 maçta forma giydi ve 19.0 sayı, 5.9 ribaund ortalamalarıyla oynadı. %42.3 saha isabeti ve %34.6 üçlük isabetiyle katkı sağlasa da, sakatlıklar nedeniyle sezonun önemli bir bölümünü kaçırdı.

Utah'ın yeniden yapılanma sürecinin merkezinde yer alan Markkanen'ın geleceği, takımın bu sezonki performansıyla birlikte yeniden sorgulanmaya başlandı. Jazz, sezonu 17 galibiyet ve 65 mağlubiyetle tamamlayarak hem NBA'in hem de kulüp tarihinin en kötü derecesine imza attı.

Ekip, "Mountain Basketball" kampanyasıyla yeni bir marka kimliği sunmuş ve yeni formalarını tanıtmıştı. Ancak sahadaki performans, bu heyecanı karşılayamadı. Utah, sezonun ilk galibiyetini en geç alan takım oldu ve bir önceki yılki 31–51 derecesinin de gerisine düştü.

Markkanen, 2024 yazında Golden State Warriors gibi takımlarla anılmış ancak ağustos ayında Utah ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza atarak kulübün vizyonuna duyduğu güveni göstermişti.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.