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Jasikevicius: "Seriyi Ankara'da bitirebilirdik!"

Fenerbahçe Beko baş antrenörü Sarunas Jasikevicius, Türk Telekom karşısında 101-94 galibiyet alarak yarı finale çıktığı karşılaşma hakkında konuştu.

calendar 03 Haziran 2025 01:43 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2025 01:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Jasikevicius: 'Seriyi Ankara'da bitirebilirdik!'
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü maçında Türk Telekom'u 101-94 mağlup ederek yarı finale çıkan Fenerbahçe Beko'da baş antrenör Sarunas Jasikevicius, maç hakkında yorumlarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan Sarunas Jasikevicius, "Şampiyonların hayatı böyledir, üstünüzde baskı olmadı mı böyle oynuyorsunuz. Türk Telekom maç boyunca çok zor şutlar soktu. Erdem Can takımını çok iyi hazırlamış. Eğer kendi kafamızdaki savaşı kazanamazsak Türkiye şampiyonu olamayız. Eğer bunu başarabilirsek şampiyon olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ankara'da seriyi bitirebileceklerini ifade eden Jasikevicius;

"Aslında kendi zihnimizle savaşıyoruz. Bütün mücadele, kutlamalar ve yaşadığımız şeylerden sonra bu seriyi Ankara'da bitirebilirdik ama kazanmak yerine kaybetmek için her şeyi yaptık. O yüzden bugün farklı şeyler yapmaya çalıştık. Ne kadar savunmayı da değiştirsek sonunda savaşmak zorunda kaldık. Dediğim gibi kendi zihnimizle savaşıyoruz." dedi.


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