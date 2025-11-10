Jalen Green en az 1 ay sahalardan uzak kalacak

Phoenix Suns guardı Jalen Green, yaşadığı arka adale sakatlığı nedeniyle 4–6 hafta forma giyemeyecek.

Sezonun başında kaçırdığı maçların ardından geri dönen genç yıldız, aynı sakatlığın nüksetmesiyle bir kez daha uzun süreli bir ara vermek zorunda kalacak.

Arizona Sports radyosu sunucusu John Gambadoro'nun aktardığı bilgiye göre Green, arka adalesindeki yeni sakatlık nedeniyle en az bir ay takımından ayrı kalacak.


Green, aynı sakatlık nedeniyle normal sezonun ilk sekiz maçında forma giyememiş; Phoenix bu süreçte 3–5'lik bir derece elde etmişti. Cumartesi günü Los Angeles Clippers karşısındaki ikinci maçında adalesini yeniden zorlayan Green, sahayı erken terk etmişti.

Genç guard, tam dönüş yaptığı ilk maçta sadece 23 dakikada 29 sayı atarak yıldız potansiyelini yeniden göstermiş, Devin Booker ile güçlü bir uyum sergilemişti.

Kevin Durant'in Houston'dan Phoenix'e transfer edildiği takas paketinin önemli bir parçası olarak görülen Green, ligin en umut vadeden genç oyuncuları arasında gösteriliyor. Houston Rockets ile geçirdiği son sezonda 21 sayı, 4.6 ribaund ve 3.4 asist ortalamaları yakalayarak Batı Konferansı'nda ikinci sıranın alınmasında kritik rol oynamıştı.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.