Jakub Moder, Galatasaray'ı istiyor

Galatasaray'ın transfer etmek istediği Jakub Moder hakkında Lech Poznan ile yapılan görüşmelerde önemli yol kat edildi. Polonyalı orta saha oyuncusunun da Sarı-Kırmızılı formayı giymeyi çok istediği öğrenildi

Haber; Türkiye
Jakub Moder, Galatasaray'ı istiyor
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14 Ağustos 2020 11:21
Scout ekiplerinin önerisi sonrasında Aslan'ın hocası Fatih Terim'in gözüne giren genç orta saha oyuncusu Jakub Moder ile ilgili yaşanan gelişmeler yüzleri güldürdü.

Lech Poznan ile 3 sene daha sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu ile gerçekleştirilen ilk görüşmelerde olumlu sonuç alındı. Polonyalı oyuncunun da Sarı-Kırmızılı formayı giymeye can attığı belirtildi.

Arada bulunan bir çok pürüz halledilirken, yapılan görüşmelerde önemli yol katedildi. Bu sezon 38 maça çıkan Moder, rakip fileleri 5 kez havalandırırken, 7 de gol pası verdi



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