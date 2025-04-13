İzmir'deki Para Dans Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Para Dans Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İzmir'deki Para Dans Türkiye Şampiyonası'nda dereceye girenler belli oldu
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13 Nisan 2025 15:27
Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Para Dans Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda 24 sporcunun katıldığı organizasyonda dereceye girenler, Hollanda'da düzenlenecek Para Dans Dünya Şampiyonası ön eleme turuna katılmaya hak kazandı.

Yetişkinler Klas 1 kategorisi Duo Latin kategorisinde Abdül Kadir Ünal ile Nezihe Koçan Ünal, erkeklerde Barış Bayraktar, kadınlarda Nezihe Koçak Ünal, kadınlar power dansta ise Gizem Sarıgöl birinciliği elde etti.

Serbest stil powerda Havva Özkul, serbest stil kadınlar klas 1'de Nezihe Koçak Ünal, serbest stil erkekler klas 1'de Barış Bayraktar, serbest stil kombi klas 1'de Barış Bayraktar ve Melisa Tarzın, serbest stil duo las 1 kategorisinde Abdül Kadir Ünal ve Nezihe Koçak Ünal rakiplerini geride bırakmayı başardı.

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