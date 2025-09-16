İtalyan kayakçı Franzoso, hayatını kaybetti

Şili'de antrenman kazasında yaralanan 25 yaşındaki İtalyan kayakçı Matteo Franzoso, hayatını kaybetti.
İtalya Kış Sporları Federasyonundan (FISI) yapılan açıklamada, Franzoso'nun pistin yaklaşık yedi metre uzağındaki çite çarptığı, ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırılan sporcunun beyin ödemi nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Aralık 2021'de ilk kez Dünya Kupası'nda yarışan İtalyan kayakçı, toplam 17 Dünya Kupası yarışına katılmıştı.
