İtalyan ekipleri, Sofyan Amrabat için devrede!

Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat için Serie A ekipleri harekete geçti.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertlilerin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'a 3 Serie A takımının teklifte bulunduğu öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun, bu kulüplerden gelen maaş tekliflerini ise yeterli bulmadığı belirtildi. Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro kazanan Faslı orta sahanın daha iyi bir teklif gelmediği takdirde Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılmak istemediği de gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'nin bonservisi için 12 milyon Euro ödediği yıldız oyuncunun, Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Faslı orta saha, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertlilerin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'a 3 Serie A takımının teklifte bulunduğu öğrenildi.
Tecrübeli oyuncunun, bu kulüplerden gelen maaş tekliflerini ise yeterli bulmadığı belirtildi. Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro kazanan Faslı orta sahanın daha iyi bir teklif gelmediği takdirde Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılmak istemediği de gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'nin bonservisi için 12 milyon Euro ödediği yıldız oyuncunun, Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Faslı orta saha, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.