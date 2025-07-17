16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
1-1
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
0-1
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
1-0
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

İtalyan ekipleri, Sofyan Amrabat için devrede!

Fenerbahçe'nin 12 milyon Euro bonservis bedeli ödediği Sofyan Amrabat'a İtalya'dan teklifler var. Ancak yıldız oyuncu, maaş tekliflerini yetersiz bulduğu için Sarı-Lacivertli kulüpte kalmaya sıcak bakıyor.

calendar 17 Temmuz 2025 10:57
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
İtalyan ekipleri, Sofyan Amrabat için devrede!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe forması giyen Sofyan Amrabat için Serie A ekipleri harekete geçti.

Takvim'in haberine göre; Sarı-Lacivertlilerin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'a 3 Serie A takımının teklifte bulunduğu öğrenildi.

Tecrübeli oyuncunun, bu kulüplerden gelen maaş tekliflerini ise yeterli bulmadığı belirtildi. Fenerbahçe'den yıllık 5 milyon Euro kazanan Faslı orta sahanın daha iyi bir teklif gelmediği takdirde Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılmak istemediği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'nin bonservisi için 12 milyon Euro ödediği yıldız oyuncunun, Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Faslı orta saha, 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.