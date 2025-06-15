İtalya'da Gattuso dönemi

İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti'nin ayrılığının ardından göreve Gennaro Gattuso geldi.



Son olarak Hajduk Split'i çalıştıran Gattuso, İtalya'dan gelen teklifi kabul etti ve milli takımın yeni teknik direktörü oldu.



İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatör olarak görev alan Gianluigi Buffon, "Gattuso, milli takımın yeni teknik direktörü oldu. En iyi kararı verdik." dedi.



Gennaro Gattuso, teknik direktörlük kariyerinde; Palermo, Girit, Pisa, Milan U19, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve Hajduk Split'te görev yaptı.



