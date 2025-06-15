İtalya'da Gattuso dönemi

İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso oldu.

calendar 15 Haziran 2025 00:35 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2025 00:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalya'da Gattuso dönemi
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İtalya Milli Takımı'nda Luciano Spalletti'nin ayrılığının ardından göreve Gennaro Gattuso geldi.

Son olarak Hajduk Split'i çalıştıran Gattuso, İtalya'dan gelen teklifi kabul etti ve milli takımın yeni teknik direktörü oldu.

İtalya Milli Takımı'nda genel koordinatör olarak görev alan Gianluigi Buffon, "Gattuso, milli takımın yeni teknik direktörü oldu. En iyi kararı verdik." dedi.

Gennaro Gattuso, teknik direktörlük kariyerinde; Palermo, Girit, Pisa, Milan U19, Milan, Napoli, Valencia, Marsilya ve Hajduk Split'te görev yaptı.


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