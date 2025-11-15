15 Kasım
İşte voleybolda haftanın programı!

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 3'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 5'inci hafta maçları oynanacak.

İşte voleybolda haftanın programı!
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde 3'üncü, Vodafone Sultanlar Ligi'nde ise 5'inci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

- SMS Grup Efeler Ligi


16 Kasım:

13.30 Rams Global Cizre Belediyespor-Fenerbahçe Medicana (Cizre 100. Yıl)

13.30 Galatasaray HDI Sigorta-Gaziantep Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

14.00 Spor Toto-Gebze Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 On Hotels Alanya Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu)

14.00 İstanbul Gençlikspor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Şehit Mustafa Özel)

15.00 Altekma-Halkbank (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Cengiz Göllü)

 - Vodafone Sultanlar Ligi

16 Kasım:

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Mimar Sinan)

17.00 Zeren Spor-Aras Kargo (TVF Ziraat Bankkart)

17.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor Eker (Beşiktaş Gain)

17.00 Galatasaray Daikin-Bahçelievler Belediyespor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Göztepe-Türk Hava Yolları (Atatürk Voleybol Salonu Vestel)

19.30 Eczacıbaşı Dynavit-Fenerbahçe Medicana (Eczacıbaşı)

17 Kasım Pazartesi:

18.30 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
